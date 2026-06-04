Pred železniško postajo trčil v semafor

V Miramarskem drevoredu je danes ob 8.45 pred železniško postajo voznik novega avtomobila Cupra izgubil nadzor nad vozilom in silovito trčil v semafor, pri čemer ga je odbilo več metrov stran. Nastala je večja gmotna škoda. Voznik je semafor uničil. Hkrati so odpovedali tudi semaforji na celotnem bližnjem območju. Poškodovanega voznika so oskrbeli reševalci službe 118 in ga prepeljali v bolnišnico. Pred tem je opravil alkotest.