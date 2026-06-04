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Kronika

Pred železniško postajo trčil v semafor

Poškodovanega voznika so reševalci prepeljali v bolnišnico, nastali so daljši zastoji

Spletno uredništvo |
Trst |
4. jun. 2026 | 10:43
    Pred železniško postajo trčil v semafor
    Priozorišče nesreče (FOTODAMJ@N)
    Pred železniško postajo trčil v semafor
    Prizorišče nesreče (FOTODAMJ@)
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V Miramarskem drevoredu je danes ob 8.45 pred železniško postajo voznik novega avtomobila Cupra izgubil nadzor nad vozilom in silovito trčil v semafor, pri čemer ga je odbilo več metrov stran. Nastala je večja gmotna škoda. Voznik je semafor uničil. Hkrati so odpovedali tudi semaforji na celotnem bližnjem območju. Poškodovanega voznika so oskrbeli reševalci službe 118 in ga prepeljali v bolnišnico. Pred tem je opravil alkotest.

Uničeni semafor (FOTODAMJ@N)
Uničeni semafor (FOTODAMJ@N)

Prvi so bili na mestu železniški policisti, ki imajo svojo postajo le nekaj deset metrov stran, nato so prispeli še lokalni policisti. Nastali so daljši zastoji. Lokalni policisti so urejevali promet in preiskujejo vzroke nesreče.

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