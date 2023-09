V Števerjanu se »sod solidarnosti« že pridno polni

V mnogih šolah, društvih in drugih ustanovah občasno ali stalno poteka nabiranje plastičnih zamaškov, s prodajo katerih je mogoče podpreti združenje Via di Natale v Avianu. Le-to že veliko let upravlja hišo in hospic, ki gostoljubno sprejemata bolnike na ambulantnem zdravljenju v tamkajšnjem onkološkem središču in družinske člane hospitaliziranih pacientov.

Plastični zamaški vseh vrst, velikosti in oblik so izdelani iz polietilena, posebne plastike, ki je drugačna od tiste, ki jo uporabljajo za plastične steklenice. Zamaške po predelavi uporabijo za izdelavo cvetličnih vaz, gajb za sadje in zelenjavo, vrtnih sedežnih garnitur itd. Vse nedvomno pripomore k zmanjšanju onesnaženosti okolja.

V mnogi krajih, zlasti v Furlaniji, so pripravili posebne, včasih tudi umetniško izdelane zbiralnike za zamaške, ki hitro padejo v oči in jih krajani vestno uporabljajo za odlaganje nabranih plastičnih zamaškov. Poseben tovrsten zbiralnik imajo po novem tudi v Števerjanu. Zamislil si ga je Milan Miklus iz Ščednega, ki je doma imel odslužen 250-litrski vinski sod-barik. S pomočjo žene Anice mu je odstranil večino dog in na njihovo mesto pritrdil gosto mrežo. Na vrhu »zamreženega« soda je v obliki lijaka namestil odprtino za zamaške, spodaj pa manjša vratca, skozi katere bodo pobirali nabrane čepe. S pomočjo članov kulturnega društva Briški grič in ob privolitvi števerjanske občine so sod namestili na lesen podstavek na osrednjem trgu v Števerjanu, nedaleč od spomenika NOB, cerkve in Sedejevega doma. Na sodu je tudi dvojezični napis z opisom, kaj sod predstavlja in čemu je namenjen.

V četrtek so z manjšo slovesnostjo predali namenu zbiralnik za zamaške. Prisotnih je bilo nekaj krajanov, ki so že prinesli nekaj torb polnih zamaškov in jih odvrgli v sod. Prisoten je bil tudi podžupan Marjan Drufovka, ki je pohvalil lepo in plemenito zamisel, ki je izraz človekoljubja in hkrati pripomore k ohranjanju čistejšega okolja. Pri tem je izrazil željo, da bi sod res služil svojemu namenu in da ga bodo vaščani pridno polnili z zavrženimi plastičnimi zamaški.