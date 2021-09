V Števerjanu že tretjič uspešna vaška trgatev

Projekt vaške trgatve se je v Števerjanu prvič uresničil leta 2019, v nedeljo pa se je v briški vasi zgodila že tretja skupinska »vndima«. Gre za trgatev vseh števerjanskih vinogradnikov in tudi ostalih vaščanov, ki želijo prispevati zaboj ali več svojega grozdja za izdelavo skupnega, občinskega reprezentančnega vina.

Na letošnje vabilo občinske uprave, ki je trgatev organizirala v sodelovanju z Vinoteko Števerjanski griči, se je odzvalo 42 števerjanskih kmetovalcev, ki so h kmetiji Manià na Valerišče prinesli svoje grozdje. Vinifikacija in ustekleničenje reprezentančnega vina namreč vsako leto potekata v drugi števerjanski kleti – letos je to nalogo prevzel vinogradnik in vinar Gianni Manià. Ob 14. uri je z Bukovja startal pisan sprevod domačinov, med katerimi je bilo tudi veliko mladih obrazov. S poskočno glasbeno spremljavo vaških muzikantov so udeleženci sledili podžupanu Marjanu Drufovki, ki je sedel za krmilom okrašenega traktorja Fiat piccolo z vpreženim lesenim vozom, na katerem so bile naložene brente in koši z grozdjem. Takoj za vozom so šli najprej otroci, nato godci, potem pa še vsi ostali.