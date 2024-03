V teku priprave na evakuacijo

Na goriški občini se pripravljajo na evakuacijo, ki bo potrebna v nedeljo, 17. marca, zaradi onesposobitve treh letalskih bomb, ki so jih našli med gradbenimi deli na območju novogoriške železniške postaje.

Svoje domove bodo morali do 9. ure zapustiti prebivalci 600-metrskega varnostnega območja. Vanj v goriški občini spadajo Svetogorska ulica, ulice Vegetariani, Brigata Etna, Enrico Rocca, Carlo Michelstaedter, Ugo Foscolo in Giuseppe Caprin, Trg Transalpina, ulice Carolina Luzzato, Teobaldo Ciconi, Catterini in Caterina Percoto, Škabrijelova ulica o in Ulica Giovanni Paternolli.

»Varnostno območje bo podobno tistemu iz lanskega poletja; tokrat ga bomo nadzirali tudi z dronom goriških gasilcev, da bi preprečili morebitne kraje po stanovanjih,«napoveduje goriški župan Rodolfo Ziberna, po katerem bo od 7. ure dalje prepovedan dostop v varnostno območje.

Vsega bo konec do 14. ure

Prebivalci ga bodo morali zapusti do 9. ure. Domov se bodo lahko vrnili, ko bodo pirotehniki zaključili s svojim delom; predvidoma bo do tega prišlo do 14. ure. Goriška občina bo dala na razpolago občanom in njihovim hišnim ljubljenčkom (psi bodo morali nositi nagobčnik) prostor na poveljstvu lokalne policije. Od 8. ure dalje bo varnostno območje mogoče zapustiti z brezplačnim avtobusom, ki bo startal iz Ulice Caprin. Najbolj ranljivim občanom, ki imajo težave s premikanjem, bo občina priskrbela prevoz skupaj z zdravstvenim podjetjem Asugi.

Z goriške občine sporočajo občanom, da za vsako težavo ali dvom lahko pokličejo na telefonsko številko lokalne policije 0481-383206. Prebivalci varnostnega območja bodo v poštnem nabiralniku dobili letak z vsemi potrebnimi informacijami, ki jih bo občina delila tudi preko sistema Alert System.