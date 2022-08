V teku sečnja ob cestah na goriškem Krasu

Ob robu cest na goriškem Krasu, kjer je v prejšnjih dneh močno gorelo, se je začela sečnja dreves, ki so bila poškodovana zaradi požarov. Drevesa, ki jih je treba posekati, je označilo osebje gozdne policije. Danes zjutraj so delavci bili že na delu na nekdanji pokrajinski cesti št. 9, ki od Vivišča (križišča s pokrajinsko cesto št. 15) pelje proti Martinščini oz. križišču za Vrh. Na tej cesti je pristojen Deželni zavod za upravno decentralizacijo iz Gorice (EDR). Danes se je tudi začela sečnja pod Sabliči, in sicer na povezovalni cesti med državno cesto št. 55 in križiščem pri avtocesti.