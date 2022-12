V torek degustacija v spomin na Stanka Radikona

V dvorani društva UGG na Battistijevem trgu v Gorici bo v torek, 20. decembra, dogodek v spomin na preminulega oslavskega vinarja Stanka Radikona. Četrti memorial Živijo! bo potekal med 15. in 20. uro, izkupiček dogodka bo namenjen tržaškemu neprofitnemu društvu za redke bolezni Azzurra.

Udeleženci bodo lahko degustirali vina kar 44 vrhunskih vinarjev iz čezmejnega briškega in kraškega prostora, pa tudi iz nekaterih drugih dežel. Ob vinih bodo na voljo piva (Antica Contea, Reservoir Dogs), proizvodi destilarne Pagura in pražarne Goriziana caffè, sodelujejo pa tudi restavracije Pri luni, Pri Lovcu (Subida), Pri Mirkotu, Lokanda Devetak, Da Nando, Rosenbar in Mamm ter »obrtniki« okusa Biosing, D’Osvaldo, Domačija Novak, Foradori in Pierluigi la Polla. Udeležba stane 70 evrov, vključena sta kozarec in degustacija enogastronomskih izdelkov.