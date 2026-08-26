Na otoku pri Gradežu mu je postalo slabo

V bolnišnico so danes, 26. avgusta, z reševalnim helikopterjem prepeljali moškega, ki ga je na otoku Porto Buso na območju gradeške občine obšla slabost. Po prvih ugotovitvah naj bi doživel srčni zastoj. Nekaj minut pred 14. uro so na pomoč priskočili gasilci sezonske postaje v Gradežu in zdravstveno osebje. Reševalci so se z dvema ploviloma, privezanima ob pomolu Torpediniere v Gradežu, odpravili proti otoku. S seboj so vzeli tudi potrebno medicinsko opremo. Ob prihodu so moškemu nudili prvo pomoč, nato so ga položili na nosila in ga odnesli do reševalnega helikopterja, ki ga je prepeljal v bolnišnico.