V Kalabriji eksplodiralo stanovanje, poškodovana je družina iz Slovenije

V eksploziji in požaru v turističnem objektu v kraju Mileto v Kalabriji so bili v torek zvečer hudo poškodovani trije člani slovenske družine – oče, mati in desetletna hči. Vsi so utrpeli opekline druge in tretje stopnje na več kot 30 odstotkih telesa, njihovo zdravstveno stanje je zato zelo resno. Po prvem zdravljenju so jih prepeljali v tri specializirane centre za zdravljenje opeklin: deklico v Bari, očeta v Palermo in mater v Catanio.

Eksplozija je odjeknila okoli 20.30 v najetem apartmaju, kjer je družina preživljala del dopusta. Po prvih ugotovitvah je do silovite eksplozije prišlo, ko so se pripravljali na večerjo. Izbruhnil je požar, ki so ga gasilci hitro omejili, vendar je bila notranjost objekta kljub temu močno poškodovana. Na kraj nesreče so bile napotene tri ekipe nujne medicinske pomoči. Po oskrbi na urgenci v Vibo Valentii so poškodovane prepeljali na letališče Lamezia Terme, od koder so s tremi ločenimi leti nadaljevali v specializirane bolnišnice. Pri zahtevnem prevozu je sodelovalo tudi italijansko obrambno ministrstvo. Vzrok eksplozije še ni dokončno pojasnjen. Italijanski mediji kot eno od možnosti omenjajo uhajanje plina iz jeklenke, preiskovalci pa trenutno preverjajo tudi varnostne razmere v objektu.