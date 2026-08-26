Dela na letališču na Rojah se nadaljujejo, a z novo različico projekta

V pričakovanju novih množičnih dogodkov se urejanje koncertnega območja na letališču Duca d’Aosta v Gorici nadaljuje. Potrebni pa so bili obsežnejši posegi, kot je bilo sprva predvideno. »Med izvedbo prvega sklopa del in koncertom Cesareja Cremoninija, ki je potekal 31. maja letos, so se namreč pokazale dodatne potrebe,« je povedal občinski odbornik za velike dogodke Luca Cagliari.

Občina Gorica je tako 3. avgusta odobrila drugo različico projekta, zaradi katere se bo pogodbena vrednost del povečala za dobrih 250 tisoč evrov. Dodatna sredstva za dela bodo zagotovili s prerazporeditvijo znotraj že odobrenega finančnega okvira, predvsem iz rezerv za nepredvidena dela in drugih postavk, ki so bile v prvotnem finančnem načrtu opredeljene kot razpoložljiva sredstva. »Trenutno urejajo še zadnje podrobnosti. Dela bodo zaključena med septembrom in oktobrom, saj so jih morali zaradi različnih razlogov začasno prekiniti,« pojasnjuje odbornik.

Zakaj druga različica?

Projekt ureditve in izrednega vzdrževanja letališča na Rojah je bil ocenjen na približno 2,5 milijona evrov. Ta znesek predstavlja celoten finančni okvir projekta. Med izvedbo del so se pojavile dodatne potrebe, zato je bila pripravljena druga sprememba oziroma variacija projekta. Na Občini Gorica pojasnjujejo, da so med izvajanjem del nastopile okoliščine, ki jih ob pripravi prvotnega projekta ni bilo mogoče predvideti.

»Večinoma gre za podzemno infrastrukturo in ureditev vhodov oziroma vhodnih vrat na koncertnem območju,« pravi Luca Cagliari. Namen del, ki so trenutno v teku, je predvsem dokončati ureditev območja letališča, izboljšati dostopnost in kakovost notranjih povezav, urediti infrastrukturo ter zagotoviti razpoložljivost sanitarnih, kanalizacijskih, električnih in telekomunikacijskih storitev, tako za potrebe letališča kot tudi za začasno uporabo ob različnih množičnih dogodkih. Druga različica projekta tako predvideva posege na več področjih. Dela se bodo nadaljevala tudi v naslednjem mesecu, saj so bila avgusta nekaj časa prekinjena zaradi dopustov in omejene razpoložljivosti dobaviteljev. Ne gre torej zgolj za estetsko ureditev območja, temveč tudi za vzpostavitev infrastrukture, potrebne za njegovo prihodnjo uporabo.