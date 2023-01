V Tržiču imajo nov mesečnik. Imenuje se Il Monfalconese in ga bo izdajalo kulturno društvo Officina di Ideali Progressisti. Urejal ga bo Gabriele Polo, pri delu mu bodo pomagali Davide Strukelj, Cinzia Benussi, Caterina Falchi, Manlio Comar in Omar Greco. Društvo, ki bo izdajalo mesečnik, so ustanovili pred lanskimi primarnimi volitvami leve sredine. Izhajal bo v nakladi 1500 izvodov, ki jih bodo brezplačno delili po sedežih raznih organizacij, po barih in v nekaterih ulicah. Začetno bodo članki v italijanščini, vendar si v prihodnosti želijo tudi slovenščine in bangladeščine. Mesečnik bo slonel na prostovoljnem delu.