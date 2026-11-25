Dve uri, zlato zapestnico in gotovino so odnesli neznanci, ki so v soboto, 21. novembra, vlomili v samostojno hišo v Proletarski ulici v Doberdobu. Kot so sporočili karabinjerji, so med 15.10 in 21.15, ko lastnikov ni bilo doma, na silo odprli kuhinjsko okno in prebrskali omare. Ukradeni uri sta bili skupaj vredni približno 500 evrov, znesek ukradene gotovine pa za zdaj še ni znan.

Z neljubim dogodkom je bil seznanjen tudi doberdobski župan Peter Ferfoglia, ki občane vabi k previdnosti. Na Goriškem so namreč v zadnjih mesecih poročali o več tatvinah po domovih. Oktobra so bile denimo v goriški severni mestni četrti tarča tatov štiri stanovanjske hiše, tatovi so se potikali tudi po mestni četrti Sv. Ane ter po občinah Romans in Medea.

Karabinjerji svetujejo, naj ob odhodu od doma vključimo alarm, če ga imamo, rezervnih ključev pa ne puščamo v bližini vhoda. O daljši odsotnosti naj obvestimo le ljudi, ki jim zaupamo, in koga od njih prosimo, naj občasno pogleda, ali je doma vse v redu, ter izprazni poštni nabiralnik. Odsotnosti naj ne razkrivamo na družbenih omrežjih. Če ob vrnitvi opazimo poškodovano ključavnico ali priprta vrata, naj ostanemo zunaj in takoj pokličemo na številko 112. Če sledi vloma opazimo šele v hiši, se ničesar ne dotikajmo.