Spomini italijanskega vojaka na ujetništvo v Borovnici, zgodba o odbojkarskih sanjah in basen o izgubljenem piščančku so tri knjižne novosti, ki jih je Goriška Mohorjeva družba izdala ob Koledarju za leto 2027. Letošnjo knjižno zbirko so predstavili v ponedeljek v Kulturnem centru Lojze Bratuž.

Predsednik družbe Renato Podbersič je nove knjige primerjal z otroki, katerih rojstva se pri Mohorjevi vselej razveselijo. Ob tem je poudaril, da njene knjige že od nekdaj spremljajo kulturni razvoj Slovencev in pomagajo utrjevati narodno zavest.

Koledar je predstavil urednik Marko Tavčar. Na uvodnih straneh vsebinsko bogate in lepo opremljene publikacije, je povedal, je dvanajst slik umetnice Mihaele Velikonja z motivi iz kmečkega življenja. Sledijo prispevki o družbenem dogajanju, med katerimi so tudi besedila mladih avtorjev. Sklepni del je posvečen vidnim članom slovenske skupnosti, ki so umrli lani.

Slovenski prevod knjige Borovnica ’45 je predstavil Adrijan Pahor. Avtor Ezio Martin je izhajal iz provansalsko-okcitanske skupnosti v Piemontu. Med vojno je bil najprej na ruski fronti, nato so ga premestili v Baško grapo, kjer se je zaljubil v slovensko dekle - Marijo Kuštrin. Po razpadu italijanske vojske se je vrnil domov, pozneje pa je znova prišel na Tolminsko kot pripadnik vojske Salojske republike. Ob koncu vojne so ga zajeli partizani. V ujetniškem taborišču v Borovnici je preživel več mesecev in zaradi znanja slovenščine tam delal kot tolmač in uradnik.Po vrnitvi iz ujetništva se je poročil z Marijo Kuštrin, dom sta si uredila v Piemontu. Izpopolnil je svoje znanje slovenščine in v naslednjih letih v italijanščino prevedel dela več slovenskih avtorjev, med njimi Borisa Pahorja, Franceta Bevka in Prežihovega Voranca. Knjiga o Borovnici je v italijanščini izšla pred dvajsetimi leti. Deloma jo je za revijo Zaliv v slovenščino prevedel Boris Pahor, celotno delo pa je zdaj v slovenščino prevedla Dana Čandek.

Na predstavitev sta iz Piemonta prišli Martinovi hčerki Irena in Elena, spremljala sta ju dva Martinova vnuka. Gostje so v okcitanščini zapeli cerkveno pesem Marija skoz’ življenje, ki jo je rada prepevala njihova mama oz. babica Marija Kuštrin.

Knjigo Z žvižgom do sanj je predstavila avtorica Nika Cotič, ki je v zgodbo o odbojki vtkala lastne izkušnje. Z njo želi ta šport približati otrokom in najstnikom. Na hrbtni platnici je misel uspešnega odbojkarja Jerneja Terpina, ki jo je sam prebral tudi na predstavitvi. Knjigo, ki jo bodo v petek ob 16.15 v sodelovanju z odbojkarskim društvom Soča predstavili v sovodenjski telovadnici, je ilustrirala Petra Debelis.

Izgubljeni piščanček pa je basen preminule Mirjam Bratina Pahor, ki se odvija v domačih gozdovih in v kateri nastopajo samo živali. Avtorica jo je želela posvetiti vnukinji, a izida knjige ni dočakala. Ilustrirala jo je Danila Komjanc, ki je povedala, da rada upodablja živali in je zato takoj privolila v sodelovanje.Ob koncu je Tamara Kosič predstavila še stenski koledar s fotografijami Tamare Mizerit ter molitvami in razmišljanji duhovnika in planinca Valentina Staniča. Knjižna zbirka je že na voljo v knjigarnah.