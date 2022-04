V Tržiču sejem za ljubitelje vrtnarjenja

V Tržič se tudi letos vrača sejem Monfalcone in fiore, ki ga danes odpirajo ob 10.30 na Trgu Republike, potekal pa bo do ponedeljka, 25. aprila, tudi v Ulici Battisti in na trgih Cavour in Unità d’Italia. Stojnice bodo obiskovalcem ponujale cvetje, rastline, urbano opremo in okrasne predmete za vrtove in balkone. Vstop v sejem bo prost, stojnice pa bodo odprte od 9. do 20. ure. Prodajalci prihajajo iz številnih italijanskih dežel, ponujali pa bodo sadna drevesa, zimzelene in letne rastline, zelišča, razne novosti in še marsikaj drugega.