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Nogometna sobota

Skoraj brezhibna nogometna sobota

Izidi sobotnih nogometnih tekem

Spletno uredništvo |
FJK |
31. okt. 2026 | 18:12
    Skoraj brezhibna nogometna sobota
    Nogometaši Juventine so nadigrali Muggio (TIBALDI)( Daniele Tibaldi )
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ELITNA LIGA

Juventina – Muggia 1967 3:0

Strelca: 67. in 75. Hoti, 87. Liut

Juventina: De Mattia, Loggia,Loi, Ranocchi, Russian,Bevilacqua (Piscopo), Novati (Leban), Sgambella (Carnese),Selva (Petejan), Hoti, Kanapari(Liut). Trener: Buonocunto.

Kras Repen – Codroipo 0:0

Kras Repen: Bonin, Verzegnassi, Delutti, Perhavec, Rajčevič (Male), Ermacora, Zecchini (Gajšek), Soban (Tuccia), Juren (Gojanovic), Perić, Pitacco (Pescatori). Trener: Sandrin.

PROMOCIJSKA LIGA

Cervignano Ruda – Sistiana Sesljan 2:3

Strelci: 8. Francioli, 37. Triglione, 75. Crevatin

Sistiana Sesljan: Reglia, Zanjili, Tomasetig, Steinhauser (Bonivento), Cottiga, Almberger, Ciliberti (E. Colja), Francioli (Villatora), Riccio (Madotto),Gotter (Crevatin), Triglione.Trener: Sestan.

2. AMATERSKA LIGA

Romans – Sovodnje 1:3

Strelci: 8. Božič, 75. Visintin, 90. Bandelj

Sovodnje: Branovački, Lutman, Furlan (M. Predan), Cibini, Andrejašič (Fiore), Zenjuni, Bandelj, Sambo, Božič, L. Predan, Visintin (Juren). Trener: Feri.

3. AMATERSKA LIGA

Mladost – Campanelle U21

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