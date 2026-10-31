Skoraj brezhibna nogometna sobota

ELITNA LIGA
Juventina – Muggia 1967 3:0
Strelca: 67. in 75. Hoti, 87. Liut
Juventina: De Mattia, Loggia,Loi, Ranocchi, Russian,Bevilacqua (Piscopo), Novati (Leban), Sgambella (Carnese),Selva (Petejan), Hoti, Kanapari(Liut). Trener: Buonocunto.
Kras Repen – Codroipo 0:0
Kras Repen: Bonin, Verzegnassi, Delutti, Perhavec, Rajčevič (Male), Ermacora, Zecchini (Gajšek), Soban (Tuccia), Juren (Gojanovic), Perić, Pitacco (Pescatori). Trener: Sandrin.
PROMOCIJSKA LIGA
Cervignano Ruda – Sistiana Sesljan 2:3
Strelci: 8. Francioli, 37. Triglione, 75. Crevatin
Sistiana Sesljan: Reglia, Zanjili, Tomasetig, Steinhauser (Bonivento), Cottiga, Almberger, Ciliberti (E. Colja), Francioli (Villatora), Riccio (Madotto),Gotter (Crevatin), Triglione.Trener: Sestan.
2. AMATERSKA LIGA
Romans – Sovodnje 1:3
Strelci: 8. Božič, 75. Visintin, 90. Bandelj
Sovodnje: Branovački, Lutman, Furlan (M. Predan), Cibini, Andrejašič (Fiore), Zenjuni, Bandelj, Sambo, Božič, L. Predan, Visintin (Juren). Trener: Feri.
3. AMATERSKA LIGA
Mladost – Campanelle U21