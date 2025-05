V Tržiču v nekdanji tovarni našli moško truplo

V nekdanji tovarni Eurogroup v Tržiču v Ulici Timavo je zdajšnji lastnik obrata danes zjutraj odkril moško truplo. Na kraj so prispeli policisti, sodne oblasti in sodni zdravnik. Gre za 49-letnega italijanskega državljana, ki je živel v Števerjanu. Njegovo truplo so odkrili v nekdanjem hangarju. Sodni zdravnik je ugotovil, da je moški umrl pred več dnevi. Na kraju so forenziki, ki preiskujejo njegovo smrt in za zdaj ne izključujejo vpletenosti tretjih oseb. Moški naj bi umrl zaradi posledic padca z višine kakih pet metrov. Zakaj je bil prisoten v že dolgo časa opuščenem hangarju, bo predmet preiskave.