V tržiški bolnišnici okrepitev urgence

V tržiški bolnišnici so stopili na pot okrepitve urgence, ki je v zadnjih časih vse bolj obremenjena z delom, poleg tega so napovedali, da bodo v začetku maja odprli novo hematološko ambulanto.

Novosti in načrte so predstavili direktor zdravstvenega podjetja za Goriško in Tržaško Asugi Antonio Poggiana, tržiška županja Anna Cisint, direktor hematološke službe zdravstvenega podjetja Asugi Francesco Zaja in direktor urgentne medicine Franco Cominotto.

Lani pridobili dve postelji

Že maja lanskega leta so v tržiški urgenci dodali dve postelji polintenzivne nege, ki sta 100-odstotno zasedeni, včasih celo 190-odstotno; v povprečju je njuna zasedenost štiridnevna.

Januarja letošnjega leta so v nekdanji čakalnici pridobili pet mest za bolnike, ki čakajo na obravnavo oz. na hospitalizacijo ali odhod domov. Za čim ustreznejše spremljanje zdravstvenega stanja bolnikov, ki zasedajo omenjena mesta, bodo poskrbeli z zaposlitvijo petih novih pomožnih zdravstvenih delavcev. Zaradi omenjenih organizacijskih sprememb je trenutno čakalnica nameščena v kontejnerju, ki so ga postavili pred urgenco.

V urgenci je zaposlenih 33 medicinskih tehnikov, pri čemer vsa razpoložljiva mesta niso zapolnjena, saj bi jih moralo biti 38. Aprila je predvidena zaposlitev dveh medicinskih tehnikov, eden izmed njiju bo v Tržič prišel iz ene izmed drugih zdravstvenih ustanov, ki delujejo v nekdanji goriški pokrajini. Poleg tega bo en medicinski tehnik zapustil urgenco in se pridružil službi, ki zagotavlja oskrbo na domu. V kratkem bodo v urgenci pribodili štiri nove postelje za urgentno medicino, medtem ko bodo število postelj za kratkotrajno intenzivno opazovanje povečali z osem na deset.

Reorganizacija po covidu

»Gre za prvo reorganizacijo dela v obdobju po pandemiji covida 19, ki je zahtevala kar nekaj sprememb,« je med včerajšnjim srečanjem v avditoriju tržiške bolnišnice pojasnil direktor urgentne medicine zdravstvenega podjetja Asugi Cominotto, ki je poudaril, da si želijo imeti v vseh urgencah ustrezno število uslužbencev, poleg tega si prizadevajo, da bi vsaka urgenca razpolagala tudi s primernim številom polintenzivnih postelj.

Franco Cominotto je še opozoril, da so v urgencah goriško-tržaškega zdravstvenega podjetja dosegli število obravnav, kakršno so imeli pred pandemijo covida 19, zaradi česar so bili ukrepi za optimizacijo delovanja tržiškega urgentnega oddelka še kako potrebni. Direktor podjetja Asugi Antonio Poggiana je pojasnil, da bodo projekt za okrepitev in reorganizacijo delovanja tržiške urgence speljali do konca do julija oz. avgusta.

Po Gorici še Tržič

Z drugim majem bo v tržiški bolnišnici začela delovati nova hematološka ambulanta; podobno ambulanto že imajo v goriški bolnišnici. Tržiška ambulanta bo odprta vsak torek med 8.30 in 13. uro za preglede in analize.

V zdravstvenem podjetju Asugi si prizadevajo, da bi v tržiški in goriški bolnišnici ponujali čim več storitev na področju hematologije. V Tržiču bodo po novem zagotavljali več oblik zdravljenja za razne hematološke bolezni, od kemoterapije in imunoterapije do biološke terapije.

V zadnjih letih je na območju, ki ga krije zdravstveno podjetje Asugi, po zaslugi povečanega poseganja po dnevni bolnišnični oskrbi naraslo število oskrbovancev na področju hematologije.

Leta 2019 je podjetje Asugi skrbelo za 816 hematoloških bolnikov, medtem ko jih je lani bilo 1671; po zaslugi omenjenega porasta se je znižal pritisk na videmsko zdravstveno podjetje, ki je pred časom skrbelo tudi za številne hematološke bolnike zlasti iz goriške pokrajine.