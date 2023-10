V ulicah Terza Armata in Scuola Agraria nastajajo zastoji

Zaradi del, ki jih izvaja podjetje AcegasApsAmga na plinovodnem omrežju, je odsek Ulice Vittorio Veneto od križišča z ulicama Terza Armata in Scuola Agraria do krožišča, kjer se stikata ulici Garzarolli in Veniero, zaprt. To že nekaj dni povzroča daljše zastoje in nelagodje voznikov.

Danes dopoldne, ko smo se peljali mimo, je vrsta avtomobilov v Ulici Terza Armata segala vse do križišča z Ulico Faiti, dolga kolona vozil je nastala tudi v Ulici Scuola Agraria. V obeh ulicah so v bližini delno zaprtega križišča upočasnili promet in zožili cestišče, težave povzroča tudi tamkajšnji semafor, na katerem bi bilo po vsej verjetnosti treba, gleda na zaprtje cestnega odseka, prilagoditi dolžino intervala. Dela naj bi se zaključila do 17. novembra.