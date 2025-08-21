V vrtcu v Doberdobu tudi t.i. »pomladni oddelek«

V otroškem vrtcu Čriček v Doberdobu bodo septembra odprli nov t.i. »pomladni oddelek«, kar nedvomno predstavlja pomembno pridobitev za povečanje učne ponudbe.

»Doberdobska občinska uprava je odločno podprla predlog ravnateljice Sonje Klanjšček in poskrbela, da se je postopek za pridobitev dovoljenja ustrezno zaključil. Vrtec, ki ima veliko zeleno dvorišče in bogato opremljeni učilnici, bo v letu 2025/2026 sprejemal tudi otroke, ki bodo dopolnili 2. leto starosti. Za pomladni oddelek je še nekaj prostih mest. Zainteresirani se lahko za dodatne informacije obrnejo na tajništvo,« pojasnjuje doberdobska občinska odbornica za šolstvo Giulia Cernic, ki je prepričana, da »bo nova storitev zelo koristna za vse družine, ki potrebujejo varno in spodbudno okolje za svoje otroke v jutranjih in zgodnjih popoldanskih urah«. Poučno okolje in dejavnosti, ki jih bodo otrokom ponujale vzgojiteljice, bodo po mnenju občinske odbornice tudi najmlajše spodbudile k socializaciji s sovrstniki, učenju jezika in motoričnemu razvoju.

Nad ponudbo, ki bo koristna za družine iz Doberdoba, privlačna pa tudi za družine iz sosednjih krajev, je zelo zadovoljen tudi doberdobski župan Peter Ferfoglia.

»Kljub pomembni pridobitvi za celotno skupnost v Doberdobu in finančni podpori Dežele Furlanije - Julijske krajine za prenovo poslopja, kjer domujeta osnovna šola Prežihovega Voranca in vodstvo Večstopenjske šole Doberdob, se šola v vasi bori proti vse manjšemu številu vpisov zaradi demografskega padca. Učno in neučno osebje se vsako leto trudita, da bi v Doberdob privabila vse več učencev s ponujanjem različnih aktivnosti. Letošnji vpisi so sicer razveseljujoči, saj bo prvi razred osnovne šole v prihajajočem šolskem letu obiskovalo kar 15 otrok, kar je znatno več v primerjavi s povprečjem zadnjih let, ko je bilo do največ 10 prvošolcev,« še pojasnjuje doberdobska občinska odbornica Giulia Cernic.