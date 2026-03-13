V Vrtojbi odprli prenovljeno razdelilno transformatorsko postajo

Družba Elektro Primorska je danes uradno predala namenu prenovljeno razdelilno transformatorsko postajo (RTP) v Vrtojbi. Gre za eno od naložb podjetja v večjo zanesljivost omrežja, možnost novih priključitev za morebitne nove odjemalce ter možnost za nadaljnjo širitev. Slovesnosti se je udeležil tudi minister za okolje Bojan Kumer.

Razdelilna transformatorska postaja (RTP) Vrtojba je namenjena distribuciji električne energije na območju Vrtojbe in Šempetra z okolico ter spodnjega Krasa. Zgrajena je bila leta 1982.

S prenovo objekta, predvsem pa z uporabljenimi sodobnimi tehnološkimi rešitvami, so uporabnikom na tem območju omogočili zanesljivejšo in kakovostnejšo oskrbo z električno energijo, je na slovesnosti poudaril predsednik uprave Elektra Primorska Uroš Blažica.

Na to RTP je priključenih 190 transformatorkih postaj in okoli 9000 odjemnih mest. S prenovo bodo odjemalcem zagotovili tudi manjša nihanja napetosti ter manj izpadov, ki bodo tudi krajši.

Investicija je vredna štiri milijone evrov, od tega je država iz t.i. modernizacijskega sklada več kot 1,6 milijona evrov nepovratnih spodbud.