V zaporu v Padovi je včeraj zaradi nenadne slabosti umrl 25-letni Goričan, srbskih korenin, ki je prestajal kazen zaradi poskusa ropa v trafiki na Majnicah oktobra leta 2022. Le malo zatem je s pajdašem oropal tudi bencinski servis v Šempetru. Včeraj je doživel zastoj srca in mu niso mogli več pomagati, so sporočil s policijskega sindikata Sappe. Po tragičnem dogodku so v zaporu v Padovi nastali hudi izgredi, so še sporočili.