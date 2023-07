V znamenju neodvisnosti, prepletenosti in novosti

Neodvisnost je tema letošnjega, že 42. filmskega festivala Sergio Amidei, ki z raznolikim programom in razvejano mrežo partnerstev prepričano stopa letu 2025 naproti. O prepletenosti dveh mest, Gorice in Nove Gorice, ter kultur, filmskih zgodb in projektov govori že sam logotip letošnje mednarodne nagrade za najboljši scenarij, ki bo med 20. in 26. julijem ponudila ljubiteljem sedme umetnosti preko 40 projekcij, srečanj z ustvarjalci in delavnic. Med novostmi je dodatno prizorišče, Hiša Krainer v Raštelu, ki se bo pridružila Kinemaxu, Travniku in mediateki, novost pa so tudi nekatere sekcije, npr. Visti e rivisti, ki si jo je zamislil kritik Paolo Mereghetti in je posvečena remake filmom.

Predstavitev programa je uvedel direktor festivala Giuseppe Longo. Poudaril je, da letošnja edicija že tlakuje pot letoma 2024 in 2025, na kateri se vneto pripravljajo skupaj z drugimi deželnimi ustanovami, ki skrbijo za razvoj filmske kulture in produkcije, ter izolskim Kino Otokom in drugimi slovenskimi sredinami. Goriški župan Rodolfo Ziberna je ocenil, da o prestižu festivala Amidei veliko pove že letošnja udeležba režiserja Marca Bellocchia, ki mu bodo v Gorici vročili nagrado za avtorsko delo. Ob neodvisnem in šokantnem prvencu iz leta 1965 I pugni in tasca bodo na ogled še številna njegova dela, med temi nadaljevanka Esterno notte (2022) o ugrabitvi Alda Mora. Nagrado za filmsko kulturo letos prejme Gianni Canova, kritik in rektor univerze IULM, ki je v povezavi s priznanjem izbral tri filme, med katerimi je Estate violenta (1959); med scenaristi je bila tudi Suso Cecchi D’Amico, nekdanja članica žirije goriškega festivala, katere se je včeraj spomnil predsednik društva Amidei Francesco Donolato. Prvega prejemnika nagrade za najboljši scenarij leta 1982, nedavno preminulega Francesca Nutija, je omenil deželni odbornik Sebastiano Callari, predsednik Fundacije Goriške hranilnice Alberto Bergamin pa je ocenil, da so festival Amidei in ostale dejavnosti, povezane s filmom, vse bolj pomembne za goriško gospodarstvo.

Za nagrado za najboljši scenarij se bo letos potegovalo sedem celovečercev. Večeri na Travniku bodo ponudili filme La stranezza, Il Signore delle formiche, L’innocente, Forever Young - Les Amandiers , As Bestas, Le 8 Montagne in L’ultima notte di Amore. Kot je v imenu organizatorjev poudarila Martina Pizzamiglio, bo eden izmed teh filmov prejel tudi nagrado občinstva.

Ob sekciji Neodvisni pogledi, ki bo letos osredotočena na režiserja in scenarista Walterja Fasano, bo neodvisnemu filmu posvečena tudi retrospektiva o italijanski zadružni kinematografiji, ki jo pripravljajo profesorji na filmski smeri Dams videmske univerze. Po lanskem uspehu v sodelovanju s Kinoateljejem spet ponujajo tudi sekcijo Agorà: dialog med italijansko in slovensko neodvisno filmsko produkcijo bodo letos vzpostavili s prikazom filma italijanskega režiserja beloruskega rodu Hleba Papouja Il legionario in dokumentarca Videti El Aaiùn, ki je delo slovenskega novinarja Erika Valenčiča. Navzoča bosta oba avtorja. Nagrada Amidei bo v sodelovanju s Staragaro in Transmedio ponudila tudi državno premiero filma Jezdeca Borisa Grguroviča in Dominika Menceja. V teku festivala bodo predstavili več knjig in gradivo iz lokalnih skladov, režiser Matteo Oleotto bo vodil zanimive pogovore z uveljavljenimi scenaristi. Festival se bo začel v četrtek, 20. julija, s kratkimi filmi za otroke.