Za obnovo dvorane Petrarca na voljo 900 tisoč evrov

V zvezi z obnovo dvorane Petrarca v Trgovskem domu, ki je v lasti državne posoške knjižnice, je le prišlo do premika. Po dolgem času (prvi sklop del so zaključili pred sedmimi leti) napovedujejo v njej začetek drugega, zahtevnejšega sklopa obnovitvenih del, ki bi lahko startala z letom 2026.

»Del sredstev za obnovo je na razpolago,« je za Primorski dnevnik razkril direktor goriške državne knjižnice Luca Caburlotto ob robu tiskovne konference, na kateri so predstavili novo konvencijo med knjižnico in Občino Gorica, o kateri poročamo v sosednjem članku. »Jeseni načrtujemo objavo razpisa za izdelavo načrta obnove, ki bi lahko bil prihodnjega junija pripravljen. Nato bo seveda treba poiskati izvajalca del. Mislim, da bomo z letom 2026 le odprli gradbišče,« je napovedal Caburlotto.

Za izvedbo prvega sklopa del je pred leti ministrstvo za kulturo dalo na razpolago 300 tisoč evrov. Za drugi sklop imajo na voljo 900 tisoč evrov.

Načrt obnove predolgo neizkoriščene dvorane Petrarca so sestavili pred leti, tako da bo treba marsikaj posodobiti. »O tem, kar se bo v prihodnosti v dvorani tik ob Feiglovi knjižnici pravzaprav dogajalo, se seveda menimo z direktorico Narodne in študijske knjižnice Luiso Gergolet. Dvorana je sicer last goriške državne knjižnice, ki ima dolžnost, da jo obnovi, nato pa bi njeno upravljanje prepustili drugi ustanovi,« je pojasnil direktor Caburlotto. Po obnovi jo bodo preimenovali: posvetili jo bodo Maksu Fabianiju, arhitektu, ki je leta 1903 izdelal celoten načrt goriškega Trgovskega doma.

V obnovljeni dvorani, ki premore 99 sedežev, bi prirejali razna srečanja, konference in, tako kot je bilo nekoč, gledališke predstave. »O tem, kako bo vse potekalo, se bomo še dogovarjali. Ko bo dvorana Maksa Fabianija odprla svoja vrata, pa bo zagotovo na razpolago celotnemu mestu,« je dejal direktor državne knjižnice.

