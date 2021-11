Van Gogh, Matisse in Kandinski v Verdijevem gledališču

V Verdijevem gledališču v Gorici bodo 2. decembra deset ur na ogled tri dela vrhunskih umetnikov 19. in 20. stoletja: Vincenta Van Gogha, Henrija Matissa in Vasilija Kandinskega. Preko treh njihovih umetnin, obljubljajo prireditelji, bodo obiskovalcem približali sodobno umetnost, tudi tistim, ki mislijo, da so od nje še kako oddaljeni. Za goriškim dogodkom stoji duhovnik Alessio Geretti, duša vsakoletne razstave v karnijski vasici Illegio. Odbor San Floriano, ki prireja razstavo v Illegiu, se je povezal z navezo vinarskih podjetij iz Brd, ki proizvajajo beli pinot. To so podjetja Castello di Spessa, Livon, Pascolo, Russiz superiore, Schiopetto, Toros in Venica & Venica. S podporo naveze vinarjev in v sodelovanju z goriško občino bo goriški publiki (in seveda vsem zainteresiranim) na voljo ogled vrhunske umetnosti s strokovno razlago.

V četrtek, 2. decembra, si bo vsakdo, brez predhodne najave in brezplačno, lahko v ožji skupini ljudi ogledal tri dela in prisluhnil krajši razlagi Alessia Gerettija. Zvečer, ob 20.45, bo na vrsti osrednji dogodek, za katerega pa bo nujna rezervacija pri blagajni Verdijevega teatra. Geretti bo ob tej priložnosti poskrbel za podrobno predstavitev del, ob tem se bo tudi pogovarjal s Paolom Laucianijem, klasičnim filologom in enim največjih italijanskih sommelierev. Kaj pa tri dela, ki bodo na ogled? Geretti njihove tri avtorje opredeljuje kot slikarje, ki so slikanje obravnavali kot gledališče (Vincent Van Gogh), ples (Henri Matisse) in glasbo (Vasilij Kandinski).