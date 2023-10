»Vaša hči tvega zapor zaradi dvojnega umora«

O telefonskih goljufih, ki zlasti starejše osebe skušajo prepričati, da je njihov bližnji sorodnik povzročil nesrečo in da potrebuje denarno pomoč, smo že večkrat poročali. Primer, ki ga je doživela prebivalka sovodenjske občine v prejšnjih dneh, pa je bil iz vidika manipulacije še hujši. Gospa je namreč prejela klic lažnega policaja, ki je zatrjeval, da je njena hči povzročila prometno nesrečo, v kateri sta umrla otrok in mama, sama hči pa naj bi bila hudo ranjena. Gospo je vprašal, ali je sama doma, in zatrdil, da hči tvega zapor zaradi dvojnega umora. Lahko pa bi se tudi dogovorili drugače, je dejal. V tistem trenutku je ženska razumela, da je po vsej verjetnosti pretresljiva novica le neokusna prevara, tako da je goljufa odpravila, Občina Sovodnje pa spričo tega primera vse občane vabi k previdnosti. »Prava policija o hudih zadevah občanov ne obvešča po telefonu, temveč pride direktno na dom,« opozarjajo na Facebook strani Občine Sovodnje.