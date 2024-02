Vaški zavetnik prinesel tudi vest o novem igrišču

Štmavrski praznik vaškega zavetnika sv. Valentina je tudi letos doživel velik uspeh. Tridnevni program, ki so ga pripravili člani društva Sabotin, je v vas med minulim koncem tedna privabil lepo število obiskovalcev. Slednje je še zlasti razveselila novica, da bodo v vasi kmalu dobili novo igrišče.

Praznovanje se je začelo v petek, ko so organizirali turnir v briškoli. Tekmovanja se je udeležilo kar 32 parov, od katerih je bilo veliko mladih in »kvartopircev« iz Slovenije. Sobotni večer je bil namenjen kulturi oz. kamišibaj gledališču. Otroci zadnjega letnika vrtca Pikapolonica iz Pevme so predstavili zgodbo Valentinovo, ko se štruklji cvrejo in ptički ženijo. Predstava je nastala na podlagi pripovedovanj domačina Lovrenca Persoglie o starih običajih, ki so jih nekdaj imeli v Štmavru za Valentinov praznik. Besedilo je napisala Laura Hvalič, risbe pa je narisala Sara Komauli. Otroke sta na nastop pripravili učiteljici Vesna Buzin in Laura Hvalič. Ob spoznavanju zgodovine domačega kraja in navad so se otroci naučili tudi priprave značilnih ocvrtih štrukljev, ki so pravi zaščitni znak Valentinovega praznika v Štmavru. Katerina Ferletič, izvedenka za kamišibaj gledališče, ki je kot znano pripovedovanje zgodb ob slikah, je po nastopu otrok uprizorila predstavi Nekoč je živela roža in Kam gre sonce, ko pride luna?. Za glasbeno popestritev kulturnega večera sta poskrbela domači moški pevski zbor pod vodstvom Nadje Kovic ter pevmski otroški zbor, ki ga vodi Martin Srebrnič in ga sestavljajo otroci iz pevmskega otroškega vrtca in prvih dveh razredov osnovne šole. Le-ta je ob priložnosti zapel tudi pesem Praznik štrukljev, katere avtor je sam dirigent zbora.

Aprila odprtje novega igrišča

Uvodoma je prisotne nagovoril predsednik društva Sabotin Matjaž Pintar. Izpostavil je, kako je pomembno tudi ob takih priložnostih skleniti in krepiti prijateljstva. Medsebojna pomoč in zveze med starejšimi in mlajšimi sovaščani so ključnega pomena pri uspešnem delovanju društva in vaške skupnosti. V nadaljevanju je napovedal, da bodo v soboto, 20. aprila, odprli obnovljeno večnamensko igrišče ob vznožju Sabotina, ki bo primerno za nogomet, odbojko in tenis.

Praznovanje se je nadaljevalo v nedeljo na dvorišču društvenega sedeža. Po slovesni maši v čast sv. Valentinu se je druženje ob jedeh na žaru in tipičnih štrukljih nadaljevalo do poznih popoldanskih ur. Pobudo so podprle Občina Gorica, Zveza slovenske katoliške prosvete in Dežela FJK.