Vaško središče bo prijetnejše za domačine in obiskovalce

Števerjansko vaško središče, ki mu domačini pravijo Britof, bo v prihodnjih dveh letih olepšano in prilagojeno, da bo tako domačinom kot turistom prijaznejše. Dežela Furlanija - Julijska krajina je števerjanski občini namenila skupno 240.000 evrov za načrtovanje in dela, s katerimi bodo preuredili promet in ceste v vaškem središču. Postopek se je pred kratkim začel z imenovanjem podjetja, ki bo poskrbelo za načrtovanje. »Ko bomo v rokah imeli izdelan načrt, bomo priredili srečanje z občani. Želimo namreč dati možnost vsem, da se izrečejo o spremembah, ki so vsekakor usmerjene v to, da bo središče privlačnejše in prijaznejše za vse. Mnenja prebivalcev bomo upoštevali, kolikor bo mogoče, nato pa bomo projekt predložili na Deželo,« razlaga odbornik za javna dela in podžupan števerjanske občine, Marjan Drufovka.

