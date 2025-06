Več kaznivih dejanj, a tudi višji odstotek izsledenih storilcev

Karabinjerji so v zadnjem letu v nekdanji goriški pokrajini zabeležili nekoliko višje število kaznivih dejanj, po drugi strani se je zvišal tudi odstotek storilcev, ki so jih izsledili. Na pokrajinskem karabinjerskem poveljstvu so med včerajšnjim praznovanjem 211-letnice ustanovitve karabinjerjev podali obračun dela v obdobju, ki gre od lanskega junija do letošnjega maja.

Karabinjerji so v zadnjem letu obravnavali 3357 kaznivih dejanj, kar je več kot leto prej, ko se jih je nabralo 3086. Storilce so izsledili v četrtini primerov. Še posebej se je povečalo število ropov, in sicer z 10 na 20, pri čemer se je odstotek izsledenih storilcev zvišal s 60 na 90 odstotkov. Število tatvin je bilo podobno kot v prejšnjem obdobju, obravnavali so jih 1044, med katerimi jih je bilo 168 v stanovanjih (storilce so odkrili v devetih odstotkih primerov).

Karabinjerji opozarjajo, da ne gre podcenjevati dokaj visokega števila primerov nasilja v družini (52) in nad ženskami (73), ki jim gre prišteti še 32 primerov zalezovanja. Zaradi omenjenih kaznivih dejanj se je nabralo 17 aretacij in 92 ovadb.

Kar nekaj dela so imeli karabinjerji tudi na področju boja proti mamilom. Lani so aretirali osem prekupčevalcev in jih trideset ovadili, skupno so zasegli dva kilograma hašiša, 420 gramov kokaina, dva kilograma marihuane, 528 tablet ekstazija, 1,3 kilograma ketamina, dva kilograma amfetamina, 106 gramov opija in 16 gramov halucinogenih gob.