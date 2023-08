Večnadstropno parkirišče bo zraslo do prihodnje jeseni

Po dolgih letih čakanja in neuresničenih napovedi končno prihaja čas za začetek gradnje večnadstropnega parkirišča v Manzonijevi ulici v Gorici. »Gradbena dela se bodo začela v prihodnjih tednih. Večnadstropno parkirišče bo pomembna pridobitev za celo mestno središče,« poudarjata goriški župan Rodolfo Ziberna in Sarah Filisetti, ki je na goriški občini odgovorna za infrastrukturna dela.

Postopek je v zaključni fazi

Upravni postopek, ki bo omogočil začetek gradnje prvega goriškega večnadstropnega parkirišča, je po besedah župana in pristojne odbornice v zaključni fazi.

Gradbena dela se bodo začela konec septembra oz. najkasneje v začetku oktobra in naj bi se zaključila v času za leto 2025, ko bosta Gorica in Nova Gorica skupaj nosili naziv Evropske prestolnice kulture. Župan sicer poudarja, da gre kakorkoli za pomembno pridobitev za celotno mestno središče, saj bo večnadstropno parkirišče koristno tudi v primeru vseh večjih dogodkov, ki bodo potekali v mestu.

Pomembna dodana vrednost

Župan Rodolfo Ziberna je prepričan, da bo večnadstropno parkirišče pomembna dodana vrednost za celotno območje - tako za stanovalce kot tudi za trgovce. »Novo večnadstropno parkirišče v Manzonijevi ulici bo zelo pomembno tudi iz gospodarskega vidika - odpirajo se nove priložnosti za trgovce, ki že imajo svoje dejavnosti v bližini, kot tudi za nove naložbe. Večnadstropno parkirišče nam bo omogočilo, da bomo lahko poskusno uvedli nekaj začasnih peš con med nekaterimi obdobji v letu, morebiti tudi sočasno s posebnimi dogodki, ki jih bomo gostili,« poudarja Rodolfo Ziberna in zagotavlja, da se bo o zamisli pogovoril z upravitelji okoliških trgovin in javnih lokalov.

Župan poleg tega pojasnjuje, da bo parkirišče premoglo 223 parkirnih mest, od katerih jih bo polovica na razpolago brezplačno.

»Večnadstropno parkirišče bo prispevalo k razvoju mesta, zlasti iz turističnega vidika. Če se bo povečalo število obiskovalcev, kar seveda srčno upamo, bodo turisti imeli možnost, da parkirajo v mestnem središču in da se zatem po njem pomikajo peš ali s kolesom, tako da bo tudi manj prometa in onesnaževanja,« poudarja župan, po besedah katerega je treba ustvariti pogoje za razvoj mesta z novimi infrastrukturami in storitvami.

Zgodba z dolgo brado

O večnadstropnem parkirišču v Manzonijevi ulici se je začelo govoriti že leta 2012. Takrat so na občini pompozno napovedali gradnjo parkirišča z dvema nadzemnima in dvema podzemnima etažama, v katerih bi bilo skupno na voljo 400 parkirnih mest, vendar so zatem med pripravo prvih načrtov njihovo število zaradi previsokih stroškov razpolovili.

V Manzonijevi ulici je bilo v preteklosti parkirišče avtobusnega podjetja APT. Ko so zaprli tamkajšnjo avtobusno postajo, so na ploščadi uredili brezplačno parkirišče, ki skupno meri 1900 kvadratnih metrov. Na občini so leta 2016 odstopili od pogodbe s takratnim izvajalcem, zatem so se leta 2018 odločili, da ponovno vzamejo projekt v roke. Decembra lanskega leta so sprejeli posodobljen načrt, iz katerega med drugim izhaja, da so stroški poskočili v nebo zaradi vse višjih cen gradbenih materialov.

Stroški so se več kot podvojili

Začetno so na goriški občini predvidevali, da bo za gradnjo večnadstropnega parkirišča šlo 1,8 milijona evrov. Zaradi podražitve cen surovin, energije in goriva so se stroški več kot podvojili. Naložba v novo večnadstropno parkirišče je tako vredna kar 3.976.000 evrov. Dodatne stroške bodo krili z deželnim prispevkom.