Umetniki za Karitas že 29 let ustvarjajo na Sinjem vrhu nad Ajdovščino, kjer jih ob čudovitem okolju navdihuje tudi dobrodelnost. Avgusta letos je deset umetnikov iz različnih držav ustvarilo 26 likovnih del, ki jih je potujoča razstava prejšnji konec tedna pripeljala v Galerijo Ars na goriškem Travniku, kjer bo na ogled do konca januarja. Slikam iz letošnjega umetniškega snidenja na Sinjem vrhu so se pridružile tudi slike nekaterih umetnikov, ki so na tej umetniški koloniji sodelovali v prejšnjih letih, tako da se je v galeriji Ars zbralo več kot 50 umetniških stvaritev.

Odprtja se je udeležil tudi goriški nadškof Carlo Redaelli, ki je med drugim tudi predsednik italijanske Karitas. Prisotna sta bila tudi zakonca Silva in Azad Karim (po rodu je iraški Kurd), ki kolonijo in njeno poslanstvo spremljata že od vsega začetka. Navzoče je uvodoma pozdravil odgovorni urednik Novega glasa Jurij Paljk, nakar je nadškof v svojem nagovoru poudaril, da poslanstvo Karitasa in umetnost gresta vedno z roko v roki, kajti obe iščeta lepoto in dobroto, ki jo v današnjem svetu še kako potrebujemo.

Podrobno je o koloniji na Sinjem vrhu spregovorila koordinatorka projekta, Marjana Plesničar Jezeršek iz koprske Karitas. Za letošnjo slikarsko kolonijo so izbrali geslo Mir tej hiši, odzvalo se je deset umetnikov. Sredstva od prodaje bodo namenili otrokom, ki so v Slovenijo pribežali iz Ukrajine. Poudarila je še, da je bil namen letošnje kolonije vezan na sporočilo miru in da pribežnikom želijo, da bi pri nas doživljali mir, ki ga doma ne morejo. Dela in avtorje je predstavila likovna kritičarka in strokovna sodelavka Anamarija Stibilj Šajn. Pred tem je izpostavila, da je glavni namen celotnega projekta druženje umetnikov ter darovanje njihovega časa in talenta, pa tudi plemenitenje družbe z umetnostjo in dobrodelnostjo.