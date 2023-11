Veliko znanja so pridobili tudi izven klopi

Jesenski čas je bil za goriške tehniške zavode Cankar Vega Zois izredno pester in plodovit. Veliko novega so se naučili pri pouku, a tudi izven šolskih klopi. Dijaki prvih razredov so prve tedne in mesece na primer izkoristili tudi za spoznavanje Gorice, odpeljali pa so se še do Saurisa in Ampezza, kjer so poglabljali znanje naravoslovja in zgodovine. Dijaki 4. in 5. razredov pa so šolsko leto začeli kar na terenu, saj so opravljali prakso v najrazličnejših podjetjih.

Posebno navdušeni so bili dijaki 4. razreda turistične smeri zavoda Žige Zoisa, ki so septembra opravili prakso v Termah Čatež. »Izkušnja je bila izredna. Razporejeni smo bili v različne oddelke, kar nam je omogočilo pridobitev širokega spektra znanj in izkušenj. Delali smo na recepciji, v restavracijah ter pri organizaciji in izvajanju animacijskih programov za goste,« pravijo dijaki, ki so poleg specifičnih znanj na področju turizma in gostinstva veliko pridobili tudi na področju splošnih veščin, kot so timsko delo, komunikacija, prilagajanje spremembam in reševanje problemov.

Dijaki 5. razreda turistične smeri so obiskali Dneve slovenskega turizma v novogoriški Perli, kjer so sledili predavanju o uporabi umetne inteligence v turizmu. Dijaki prvih treh razredov turistične smeri so poglabljali svoje znanje zgodovine umetnosti in zgodovine v Benetkah, kjer so obiskali judovsko četrt in muzej Galleria dell’Accademia.