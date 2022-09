Veselijo se treh novih krvodajalcev

Doberdobsko krvodajalsko združenje se veseli treh novih mladih članov, ki so prvič darovali kri minulo soboto, ko so v Doberdobu gostili krvodajalski avtodom. »Skupno je v soboto darovalo kri 22 krvodajalcev, sicer naše združenje šteje med 140 in 145 aktivnih članov,« pravi predsednik doberdobskih krvodajalcev Aldo Jarc in pojasnjuje, da so med novimi krvodajalci eno dekle in dva fanta. Po jutranjem darovanju krvi je bilo v soboto na sporedu še baklada, ki so jo izpeljali po dveh letih premora zaradi pandemije. Udeležba je bilo kar dobra, tako da so na koncu zbrali približno 700 evrov za hospic Via di Natale v Avianu. Pri bakladi so sodelovale doberdobske mažoretke in godba Kras, civilna zaščita je pomagala pri urejanju prometa. Jarc namenja posebno zahvalo domačemu čebelarju Silvanu Ferfolji, saj je krvodajalcem daroval 25 kilogramov medu, ki so ga razdelili med udeleženci baklade. Jarc je hvaležen tudi ravnateljici Večstopenjske šole Doberdob Sonji Klanjšček, ki je omogočila krvodajalcem, da so v soboto avtodom parkirali pred osnovno šolo, kjer je bil zelo viden. Kar nekaj ljudi, ki se je z avtomobilom peljalo mimo, se je ustavilo in pohvalilo krvodajalce za njihovo človekoljubno poslanstvo. Pred baklado je poleg predsednika, ki je prebral zahvalno pismo vodstva hospica Via di Natale, navzoče nagovorila doberdobska podžupanja Vlasta Jarc.