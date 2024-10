Dokončna zelena luč za muzej o fojbah v Rimu

Zakon o ustanovitvi muzeja o fojbah v Rimu je bil danes dokončno in soglasno odobren v poslanskem odboru za kulturo, ki si je za to prisvojil zakonodajne pristojnosti, kar pomeni, da zadeve ne bodo obravnavali še v zbornici. Tako je julija ravnal že senatni odbor za kulturo.

Pobudo za rimski muzej o fojbah sta dala premierka Giorgia Meloni in bivši minister za kulturo Gennaro Sangiuliano. Z zakonom, ki je bil včeraj dokončno sprejet, so za njegov zagon namenili tudi 8 milijonov evrov (po tri za leti 2024 in 2025, za leto 2026 pa dva milijona), za delovanje pa 50.000 evrov letno.

V zakonu, s katerim je bil 10. februar določen za dan spomina na fojbe in eksodus in ki so ga zdaj dopolnili za ustanovitev muzeja, je omenjeno, da naj bi bilo to zgodovinsko poglavje obravnavano v širšem kontekstu, kar pa se nikoli ne uresničuje in se najbrž tudi v muzeju ne bo. Predlogi, da bi muzej obravnaval tudi to, kar se je zgodilo pred fojbami, torej nacizem in fašizem, je desna večina seveda zavrnila.