Nepremičnine dražje, ponudba ne dohaja povpraševanja

Nepremičninski trg v Furlaniji - Julijski krajini je »živahen«. V žargonu nepremičninskih agentov to pomeni, da se hiše in stanovanja dobro prodajajo. Na včerajšnji predstavitvi letnega poročila o dogajanju na nepremičninskem trgu, ki ga tradicionalno pripravlja italijansko združenje nepremičninskih agentov Fiaip, je bilo slišati veliko besed o vse večjem povpraševanju po stanovanjih, ki ga ponudba ne dohaja, a tudi o spremembah, ki nas čakajo.

Kratka poročila stanja na trgu v posameznih pokrajinah so prinesla podobne ugotovitve: povpraševanje raste in s tem tudi cene, saj je ponudba čedalje manjša. Kot je izpostavil predsednik tržaškega dela Fiaipa Filippo Avanzini pa je kakovost nepremičnin na trgu dokaj slaba. Dodal je, da v Trstu že sedaj polovica gospodinjstev sestavlja ena sama oseba (vsak drugi ostareli in vsak tretji 30- in 40-letnik živi sam), zaradi cesar je povpraševanje po manjših stanovanjih vse večje.

Avanzini je še poudaril, da nezanemarljivo število nepremičnin, ki so bila do nedavnega namenjena dolgoročnemu oddajanju, so danes namenjene kratkoročni oddaji turistom, kar draži najemnine tistih stanovanj, ki ostajajo na voljo stalnemu prebivalstvu. Bolj specifično situacijo preživlja Gorica, saj je edina pokrajina, ki je lani zabeležila pozitivno rast prodaje nepremičnin v primerjavi z letom 2022. Po mnenju predsednika goriškega Fiaipa Pierluigija Sardellija bo prihodnost nepremičninskega trga na Goriškem odvisen od uspeha GO!2025, ki je najbrž že vplival na dobro prodajo v zadnjem letu.

Nedvomno najbolj zanimiv del poročila so tabele, ki prinašajo povprečne cene za kvadratni meter v 70-80 kvadratnih metrov velikem stanovanju v posameznih mestih. Najdražji nakup bo v Trstu, a ne le v središču mesta ali pa denimo v Barkovljah, kjer vrednost kvadratnega metra v novem stanovanju močno preseže 3500 evrov (na obalni cesti celo 5100 evrov), v obnovljenem pa se giblje med dva in tri tisoč evrov. Tudi v predmestju, na primer pri Magdaleni ali na Pončani, je kvadratni meter vreden vsaj dva tisoč evrov.