Veslanje in čiščenje bregov Soče

Ob Soči se v nedeljo, 11. maja, obeta mešanica vrhunskega športa in rekreacije z dobrim namenom – čiščenja bregov in okolice reke. Na državnem prvenstvu v spustu na divjih vodah bodo sodelovali nekateri najboljši svetovni mojstri belih voda. Med njimi bo tudi domačin, sedemkratni svetovni prvak Nejc Žnidarčič. Na štartu bo preko 170 tekmovalcev iz Slovenije, Italije, Avstrije, Madžarske, hrvaške in Srbije. Glavna organizatorja sta Kajak klub Soške elektrarne in Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI). Dogodek je del uradnega programa EPK GO! 2025.

Sočasno pa bo na bregovih Soče med HE Solkan in parkom Pevma v Gorici potekala akcija Očistimo bregove Soče (med 10. uro in 13.30) Na voljo bo več tras-sektorjev različnih dolžin (2,4,6,9,12 km). Udeležba je brezplačna, potrebna pa je prijava.