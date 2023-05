Vesna Humar ni več svetnica novogoriške občine

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja novogoriške mestne občine je 8. maja prejela obvestilo članice mestnega sveta Vesne Humar, sicer državne sekretarke v Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, o nezdružljivosti funkcij skladno s sistemskimi pojasnili Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v zvezi z nezdružljivostjo funkcij.

Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta je določena v 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi, ki med drugim v zadnji alineji prvega odstavka določa, da članu občinskega sveta preneha mandat, če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi. V drugem odstavku 37.b člena Zakona o lokalno samoupravi je določeno, da funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Prvi odstavek 27. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije tako določa, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanja v gospodarskih družbah, gospodarskih interesnih združenjih, zadrugah, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah in drugih osebah javnega ali zasebnega prava, razen v društvih, ustanovah in političnih strankah. Navedeno torej pomeni, da državni sekretar kot poklicni funkcionar ne sme biti član občinskega sveta, ki predstavlja najvišji organ upravljanja občine.