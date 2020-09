Viatorijev vrt dobil digitalno vodeno pot

Viatorijev botanični vrt med Pevmo in Grojno je postal bolj »tehnološki«. Fundacija Goriške hranilnice je v njem uredila multimedijsko točko, preko katere bodo obiskovalci spoznavali njegove značilnosti in zgodovino. Ureditev parka spada v tretji sklop projekta CariGO Green3, ki nosi naslov Isonzo XR in je posvečen odkrivanju reke Soče in krajev ob njenem toku.

Projekt CariGO Green3 je zaživel leta 2018 na pobudo Fundacije Goriške hranilnice v sodelovanju z banko Intesa Sanpaolo, podjetjem Ikon digital farm in podjetjem LAND Italia. Njihov cilj je bila promocija goriškega prostora preko inovativnih projektov. Prvi sklop je bil posvečen prenovi multimedijskega muzeja na Debeli Griži; z drugim delom, Collio XR, so promovirali Brda preko digitalnega doživljanja. Tretji del Isonzo XR, ki so ga predstavili v petek, je posvečen reki Soči. Sklop vključuje pet vodenih poti: najdaljši itinerar odkriva zgodovino reke, druga vodena pot je posvečena Leonardovemu potovanju iz leta 1500, ko je obiskal Furlanijo in Posočje. Po goriškem mestnem središču vodi pot, posvečena samuraju Sasakiju, ki je obiskal Gorico v 19. stoletju, peti itinerar pa je posvečen otoku Cona. Obiskovalce bo vodila aplikacija Isonzo XR, ki jo je izdelalo podjetje Ikon: preko virtualne resničnosti bodo spoznavali zgodbe in zanimivosti, ogledali si bodo lahko video projekcije z razširjeno realnostjo in poslušali zvočne zapise.

V tretji sklop projekta je Fundacija želela vključiti tudi Viatorijev vrt. Uredili so digitalno vodeno pot, ki si jo bo mogoče ogledati s pomočjo aplikacije. V notranjosti hiše, kjer je svoje goste sprejemal ustanovitelj parka Luciano Viatori, so uredili Carigo Green Point oz. multimedijski muzej. Z zasloni na dotik, štirimi napravami za razširjeno realnost in kotičkom za laboratorije in delavnice se bodo obiskovalci lahko poglobili v značilnosti rastlin in zgodovino vrta. V hiši najdemo tudi vertikalno napravo na dotik, preko katere si bodo obiskovalci lahko ogledali rastline v najbolj priljubljenih Viatorijevih parkih po Evropi. Obiskovalec bo ob sprehajanju skozi park lahko poslikal posebne QR kode in tako prebral značilnosti rastlin, ki si jih je ogledal. Tako aplikacija Isonzo XR kot vrt Viatori in Carigo Green point bodo na razpolago obiskovalcem spomladi leta 2021, ko bodo v vrtu cvetele najrazličnejše vrste rastlin.