Reka Vipava poplavlja (FOTO in VIDEO)

Reka Vipava poplavlja vzdolž celotnega toka na območjih pogostih poplav, sporoča Arso. V zgornjem in srednjem toku je njen pretok ustaljen, v spodnjem toku pa se še povečuje. Poplavljene površine se bodo večji del dneva še ohranjale in se začele v noči na soboto zmanjševati, opozarja Arso.

V občini Renče-Vogrsko so več cest zaprli zaradi poplav. Zaprte so cestne povezave Renče-Vogrsko v obe smeri in Renče-Bukovica (cesta mimo pokopališča v Bukovici). Pri domu upokojencev Gradišče nad Prvačino je vozišče poplavljeno, prav tako je poplavljena cesta za Vrtoče.

Vse udeležence v prometu Občina Renče-Vogrsko poziva, naj upoštevajo prometno signalizacijo, uporabljajo alternativne poti in se ne podajajo na poplavljena območja.

Zaradi obilnega deževja je tudi na območju novogoriške mestne občine poplavljenih več cest. Civilna zaščita Mestne občine Nova Gorica obvešča o naslednjih zaporah:

Volčja Draga–Dornberk (obvoz po cesti Vogrsko–Lažniva pot–Prvačina)

Batuje–Preserje

Vstop v Saksid

Draga proti Gradišču nad Prvačino.