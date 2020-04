Virtualna kavarna z dvema igralkama

Po štirih moških gostih bo virtualna kavarna ekipe GO! 2025, ki pripravlja kandidaturo za EPK, na kavi gostila dve predstavnici nežnejšega spola. V sredo prihajata na obisk dve gledališki, televizijski in filmski igralki: Anita Kravos in Marjuta Slamič. Obe govorita tekoče slovensko in italijansko, obe sta prejeli mnogo priznanj ter nagrad stroke in obe sta rojeni leta 1974.

Z obiskovalci spletne kavarne, ta se kot vedno odvija na Facebooku, bosta delili izkušnje iz karantene, spregovorili bosta tudi o svojem delu in čezmejnem sodelovanju.

Anita Kravos (njeno pravo ime je Antonella Cerminara) je rojena v Trstu, a se je družina kmalu preselila v Zaselek Škrlje, zato je v Sovodnjah najprej obiskovala slovenski vrtec, šolo pa v Gorici. Kot igralka deluje večinoma v Italiji, pozornost širše javnosti je pritegnila, ko je film Neskončna lepota režiserja Paola Sorrentina, v katerem igra, leta 2014 dobil oskarja za najboljši tujejezični film. Oglasila se bo iz Rima, kjer živi in dela.

Marjuta Slamič je rojena v Ajdovščini. Po diplomi v Londonu je postala članica ansambla SNG Nova Gorica in ena najbolj dejavnih filmskih igralk v Sloveniji, pa tudi v Italiji. Za svoje delo je prejela več nagrad, med drugim dve Vesni na festivalu slovenskega filma za vlogi v filmu Šanghaj in za Nika, spomnimo pa se je tudi po vlogi v filmu Mattea Olleotta: Zoran, moj nečak idiot (2013).Tudi tokrat se bo pogovor v živo odvijal ob 18. uri, gledalci so vabljeni, da gostjama v komentarje zastavljajo vprašanja.