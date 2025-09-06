Vizionarski modni spektakel in razstava

V okviru Evropske prestolnice kulture 2025 bo Nova Gorica postala središče trajnostne mode prihodnosti. V soboto, 13. septembra, ob 20.30 bo pred mestno hišo na sporedu dogodek Benedetti Life – Vizionarski modni spektakel pod zvezdami. Modna oblikovalka Matea Benedetti bo v okviru projekta EPK predstavila edinstveno modno revijo. Na modni pisti bo nastopila igralka Zala Djurić, ob njej pa bodo dogodek obogatili pevka Helena Blagne, duo Silence, plesalci MN Dance Company, glasbeni producent Anže Igličar (Proteus Noir), gledališka skupina Šavrini in anka Šavrinke, umetnik Kikifly, zmagovalec MasterChefa Luka Pangos, glasbeni igralec Luka Markus Štajer ter igralka in voditeljica Lara Komar. Za režijo bo poskrbel režiser in dramatik Nikola Zavišić.

Danes, 6. septembra, ob 18.30 bodo v galeriji The Circle v goriškem Raštelu odprli razstavo From Waste to Beauty, ki jo je uredila Matea Benedetti. Razstavljene bodo kreacije raznih mladih oblikovalcev.