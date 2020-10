Voda drla tudi po cesti

Nalivi iz zadnjih dni so povzročili nekaj težav v Štmavru, kjer je deževnica v nekaterih točkah popolnoma zalila cestišče. Do težav je prišlo v spodnjem delu vasi, kamor je s pobočij Sabotina drla voda. Odtočna cev se je včeraj ponoči zamašila z naplavljenim listjem in gramozom pri križišču, ki pelje na Konično, tako da je zatem voda preplavila tamkajšnje cestišče in ovirala promet.

Do podobnih težav je prišlo tudi tik pred nekdanjim kmetijskim mejnim prehodom pri Podsabotinu in pod Gropajščem, kjer je se ravno tako zamašila odtočna cev, ki je speljana pod cesto. Domačini so s stanjem seznanili Walterja Bandlja, občinskega svetnika Slovenske skupnosti s pooblastilom župana za Podgoro, Pevmi, Štmaver in Oslavje, ki je takoj zatem opozoril na težave goriško občino. »Ker ni neposredne nevarnosti za prebivalce zaselka, težav ne bo reševala civilna zaščita, temveč bodo za ureditev odtokov oz. za njihovo očiščenje poskrbele pristojne občinske službe,« pojasnjuje Bandelj.