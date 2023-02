Vode dovolj za celo leto

Kmetje v spodnji Vipavski dolini so vrsto let zaman čakali na sanacijo pregrade Vogršček, zdaj pa si lahko končno oddahnejo. Sanacija pregrade je namreč končana, za namakanje je v zadrževalniku trenutno na voljo več kot štiri milijone kubičnih metrov vode. Glede na to, da sta bilo v povprečju v namakalni sezoni porabljena dva milijona kubičnih metrov vode na leto, je torej vode za namakanje že zdaj dovolj za celo leto, vključno z zagotavljanjem vode za spomladansko oroševanje proti pozebi.

Na zadrževalniku Vogršček so leta 2007 ugotovili puščanje enega od treh namakalnih cevovodov pod pregrado, v slabem stanju so bili tudi objekti talnega izpusta in preostala cevovoda. Zato je bila sanacija pregrade Vogršček nujna, a so na gradnjo dobrih 144 metrov dolgega predora, sanacijo in dograditev vtočnega in iztočnega ter upravnega objekta ter posameznih elementov pregrade kmetje v spodnji Vipavski dolini vseeno čakali dolgo. V sklopu sanacije pregrade Vogršček so bili zgrajeni tudi nov odvzemni stolp, ki omogoča odvzem vode tri metre nižje kot doslej, dodatno so zatesnili stare cevi pod pregrado v dolžini približno 250 metrov, tako da je pregrada zdaj varna. Dogradili pa so še varnostne sisteme, ki sprožajo alarme, če se s pregrado karkoli dogaja. Prav tako so poskrbeli za agregat, ki omogoča avtonomijo objekta 48 ur ob morebitnem izpadu elektrike, in uredili javno razsvetljavo.