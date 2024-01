Vojnam so rekli »ne«

Več sto ljudi, med katerimi je bilo veliko mladih, se je v nedeljo udeležilo 56. državnega Pohoda za mir, ki je bil prvič čezmejen in je povezal Gorico in Novo Gorico. Kljub deževnemu vremenu so iz celotne Dežele FJK, pa tudi iz drugih krajev Italije, Slovenije in Hrvaške, prišli izrazit svoje nasprotovanje vsem vojnam: »oboroženi« z dežniki, zastavami miru, kitarami, svetilkami in transparenti, s katerimi so pozivali k takojšnji prekinitvi nasilja v svetu, so se izpred kostnice na Oslavju odpravili na okrog sedem kilometrov dolgo pot, med katero so postali tudi na Travniku, pri sinagogi in na skupnem trgu dveh Goric.

Pohod je simbolno povezal Gorico in Novo Gorico v »tragičnem objemu vojnih in nasilnih izkušenj, ki so zaznamovale naše obmejno območje«, je med mašo v novogoriški konkatedrali, kjer se je pohod zaključil, povedal goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli. Pohod in spremljevalni posvet, ki se je začel že v soboto, so priredili škofovska komisija za družbene problematike, delo, pravico in mir, goriška nadškofija, združenje Azione cattolica, Karitas, gibanje Focolari in Pax Christi skupaj s številnimi partnerji, med katerimi sta Občina Gorica in Škofija Koper.