Voziti bo treba počasneje

Na dveh odsekih Prvomajske ulice v Sovodnjah, kjer so se v prejšnjih mesecih zaključila obnovitvena dela, so stopile v veljavo nove omejitve hitrosti vožnje. Z odredbo, ki je bila podpisana v prejšnjih dneh, preklicujejo sklep iz leta 1979, na podlagi katerega je na nekdanji pokrajinski cesti št. 8 med Gorico, Sovodnjami in Zagrajem veljala omejitev 40 km/h.

V skladu z novim občinskim prometnim načrtom, ki mu je občinski odbor prižgal zeleno luč februarja, se je sovodenjska občinska uprava odločila za dodatno znižanje dovoljene hitrosti vožnje na bolj nevarnih odsekih oz. na točkah, kjer največ pešcev prečka cesto: v Prvomajski ulici v bližini telovadnice in občinskega parka ter v bližini občinske knjižnice (od križišča z Ulico Klanec do križišča z Gradnikovo ulico) je po novem najvišja dovoljena hitrost vožnje 30 km/h, medtem ko je najvišja dovoljena hitrost vožnje na ostalih odsekih Prvomajske ulice 50/h, kot predvideva nov prometni zakonik. »Za omejitev hitrosti pri telovadnici smo se odločili tudi zaradi bližine osnovne šole in tamkajšnjega parkirišča,« pravi sovodenjski župan Luca Pisk. Ob tem bodo ob dveh obstoječih merilnikih hitrosti, ki sta pri občinski stavbi in telovadnici, postavili še enega.