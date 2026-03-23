VREME
DANES
Ponedeljek, 23 marec 2026
Iskanje
Pesem Evrovizije

Na Evrovizijskem odru letos tudi Boy George

Britanski pop zvezdnik Boy George se bo na letošnji Evroviziji na odru pridružil predstavnici San Marina, italijanski pevki Senhit

STA |
Dunaj |
23. mar. 2026 | 12:18
    Boy George (ANSA)
Dark Theme

Britanski pop zvezdnik Boy George se bo na letošnji Evroviziji na odru pridružil predstavnici San Marina, italijanski pevki Senhit. Evrovizijska polfinala v avstrijskem glavnem mestu Dunaj bosta 12. in 14. maja, finalni večer, ki bo prinesel novega evrovizijskega zmagovalca, bo 16. maja.

46-letna italijanska pevka Senhit, ki je San Marino zastopala že leta 2011 in 2021, bo tako letos nastopila skupaj s 64-letnim frontmanom skupine Culture Club s pesmijo Superstar.

Med sanmarinskim evrovizijskim izborom se je Boy George pojavil le prek videa, kar je sprožilo ugibanja, ali se bo maja Evrovizije udeležil v živo.

Avstrijska radiotelevizija ORF, ki je gostitelj tekmovanja, je medtem sporočila, da kljub trenutni vojni na Bližnjem vzhodu zaenkrat ne vidi potrebe po zaostritvi varnostnih ukrepov v času evrovizijskega dogodka.

»Varnostni načrt je žal že prilagojen trenutnim svetovnim razmeram,« je povedal izvršni producent Michael Krön in dodal, da so to vprašanje že obširno obravnavali z Evropsko radiodifuzno zvezo in sodelujočimi delegacijami. Varnostni načrt tako vključuje preglede, podobne tistim na letališčih, v dvorano ne bo dovoljeno prinesti torb.

Med nastopajočimi državami na Evroviziji je tudi Izrael. Njegov predstavnik Noam Bettan bo s skladbo Michelle nastopil v prvem polfinalnem večeru. Zaradi izraelske vojaške operacije na območju Gaze bo več držav, med njimi Slovenija, bojkotiralo letošnje glasbeno tekmovanje.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: