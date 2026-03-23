Na Evrovizijskem odru letos tudi Boy George

Britanski pop zvezdnik Boy George se bo na letošnji Evroviziji na odru pridružil predstavnici San Marina, italijanski pevki Senhit. Evrovizijska polfinala v avstrijskem glavnem mestu Dunaj bosta 12. in 14. maja, finalni večer, ki bo prinesel novega evrovizijskega zmagovalca, bo 16. maja.

46-letna italijanska pevka Senhit, ki je San Marino zastopala že leta 2011 in 2021, bo tako letos nastopila skupaj s 64-letnim frontmanom skupine Culture Club s pesmijo Superstar.

Med sanmarinskim evrovizijskim izborom se je Boy George pojavil le prek videa, kar je sprožilo ugibanja, ali se bo maja Evrovizije udeležil v živo.

Avstrijska radiotelevizija ORF, ki je gostitelj tekmovanja, je medtem sporočila, da kljub trenutni vojni na Bližnjem vzhodu zaenkrat ne vidi potrebe po zaostritvi varnostnih ukrepov v času evrovizijskega dogodka.

»Varnostni načrt je žal že prilagojen trenutnim svetovnim razmeram,« je povedal izvršni producent Michael Krön in dodal, da so to vprašanje že obširno obravnavali z Evropsko radiodifuzno zvezo in sodelujočimi delegacijami. Varnostni načrt tako vključuje preglede, podobne tistim na letališčih, v dvorano ne bo dovoljeno prinesti torb.

Med nastopajočimi državami na Evroviziji je tudi Izrael. Njegov predstavnik Noam Bettan bo s skladbo Michelle nastopil v prvem polfinalnem večeru. Zaradi izraelske vojaške operacije na območju Gaze bo več držav, med njimi Slovenija, bojkotiralo letošnje glasbeno tekmovanje.