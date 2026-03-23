Pogonska goriva na Petrolovih servisih ob avtocestah dražja

Petrol je v primerjavi s petkom dvignil cene pogonskih goriv na servisih ob avtocestah in hitrih cestah, kjer te od petka niso več regulirane. Medtem bodo danes znane nove regulirane cene, ki bodo veljale s torkom. Vlada je za dodatno ublažitev njihove rasti napovedala tudi začasno ukinitev okoljske dajatve.

Na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah cene pogonskih goriv niso več regulirane od petka. Petrol jih je takrat dvignil le za nekoliko, trgovec z gorivi Mol & Ina pa občutneje. Danes so se cene na Petrolovih črpalkah približale tistim na servisih Mola & Ine, a so še vedno nekoliko nižje.

Kot kažejo podatki spletne strani goriva.si, na Petrolovih črpalkah ob avtocestah in hitrih cestah 95-oktanski bencin stane 1,706 evra, dizelsko gorivo 1,768 evra na liter. Na servisih ob avtocestah Mola & Ine so cene ostale na petkovih ravneh. Liter 95-oktanskega bencina stane 1,749 evra, liter dizla pa 1,889 evra na liter.

Bencin na servisih zunaj avtocest in hitrih cest danes še stane 1,466 evra, dizel pa 1,528 evra na liter. S torkom se bodo cene spremenile. Cena litra dizla se bo predvidoma zvišala za 12 centov, podobno tudi kurilnega olja, za nekaj manj pa 95-oktanskega bencina. Občutnejši skok bo vlada blažila z znižanjem trošarine in z začasno ukinitvijo okoljske dajatve.