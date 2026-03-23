V noči na četrtek prehodna, toda kar izrazita vremenska sprememba

Od danes do vključno srede bo na vreme pri nas vplival anticiklon, ki se je prehodno nekoliko okrepil. V FJK bo prevladovala jasnina z občasno oblačnostjo. Ponekod v Sloveniji bodo lahko v popoldanskih urah nastale kratkotrajne krajevne plohe. Več oblakov bo v sredo, ko se bo od severa približevala hladna višinska dolina in bodo vetrovi postopno že obrnili od jugozahoda.

V noči na četrtek bo naše kraje prešla solidna hladna vremenska fronta, ob kateri bo nad severnim Sredozemljem nastal ciklon. Vreme se bo poslabšalo, pojavljale se bodo padavine, deloma plohe in nevihte. Zapihala bo zmerna do močna burja in bo začel pritekati občutno hladnejši zrak. Meja sneženja se bo proti koncu padavin spustila do nadmorske višine okrog 500 metrov.

V četrtek bo še povečini oblačno, ponekod se bodo še pojavljale poslednje padavine. Za ta čas bo kar mrzlo in vetrovno. Pihala bo zmerna do občasno lahko še močna burja.

Arso je za sredo v popoldanskih urah objavil rumeno opozorilo zaradi okrepljenega vetra, za četrtkov dopoldan pa razen za Primorsko za vso Slovenijo rumeno opozorilo zaradi novega snega.

V petek se bo vreme postopno izboljšalo. Iz dneva v dan bo zlasti v dnevnih urah nekoliko topleje.