Vozniki avtobusov na bojni nogi

Sindikati delavcev v javnem prevozu FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL TRASPORTI, FAISA-CISAL in UGL Autoferro so se odločili, da prekinejo pogajanja s podjetjem APT glede obnove delovne pogodbe druge stopnje. Za ta korak so se odločili, potem ko je predsednica podjetja Caterina Belletti v televizijskem intervjuju med drugim dejala, da neto plača voznikov znaša 1700 evrov, da nimajo težav z neizkoriščenimi dopusti in da se šoferji prostovoljno odločijo za opravljanje izmen.

Po besedah sindikalistov novozaposleni šoferji dobijo med 1300 in 1400 evrov plače, prvi povišek jim je priznan po osmih letih. Šoferji, ki že 21 let vozijo avtobuse na izvenmestnih progah, prejemajo po 1700 evrov mesečno, v kar so vključeni vsi dodatki. Sindikalisti ugotavljajo, da so plače kakorkoli dostojne, saj niso med najnižjimi, po drugi strani opozarjajo na velike odgovornosti, ki jih imajo vozniki avtobusov. Poleg tega poudarjajo, da se je na mestnih progah do novembra lani nabralo 4000 nadur in na izvenmestnih progah do oktobra lani kar 21.000 nadur, kar kaže, da primanjkuje šoferjev.

Vozniki avtobusov morajo imeti vozniško dovoljenje kategorije D (v podjetju APT celo DE) in potrdilo CQC. Pridobitev tovrstnih vozniških dovoljenj stane okrog 6000 evrov, potrebna je tudi vrsta zdravniških pregledov. Po besedah sindikalistov se spričo naštetega vse manj ljudi odloči za sodelovanje na natečajih za zaposlitev novega osebja. Na zadnjem je bilo samo 14 kandidatov, medtem ko jih je bilo leta 2013 kar 360. Šoferji se sicer soočajo z zelo težkim urnikom od 4. ure zjutraj do enih ponoči. Izmene so tako urejene, da so včasih v službi tudi po 13 ur, med katerimi se nabere skoraj 8 ur vožnje. »Delovni pogoji so vse težji. Številni kolegi so bili žrtev besednih in tudi fizičnih napadov, ki so žal vse pogostejši,« poudarjajo sindikati, ki si želijo čim prejšnjega soočenja z vodstvom podjetja.