Vpogled v preteklost skozi oporoke velikih osebnosti

V razstavnih prostorih Avditorija furlanske kulture v Gorici je do konca meseca novembra na ogled svojevrstna in zato zelo zanimiva razstava o notarskih aktih, ki zadevajo oporoke pomembnih ljudi. Razstavo z naslovom Io qui sottoscritto - Spodaj podpisani si je omislil svet notarske zbornice iz Gorice, ki mu predseduje Damjan Hlede.
Zasnova razstave je sicer nastala leta 2012 na pobudo Državnega sveta notarjev, ki so s tem želeli prikazati italijansko preteklost skozi oči notarjev in so vanjo vpletli osebnosti, ki so na različne načine pisale zgodovino države. V poštev so prireditelji vzeli njihove oporoke, ki izpričajo človeško plat znanih politikov, vojskovodij, pesnikov in pisateljev, glasbenikov in še in še. Tako na razstavi srečamo osebnosti, kot so bili Camillo Cavour, Giuseppe Garibaldi, Alessandro Manzoni, Enzo Ferrari, Grazia Deledda, Krištof Kolumb, Totò itd. Razstavo, ki ima potujoč značaj, so že postavili v raznih mestih Italije in tudi v tujini.
Goriški notarji so se zavzeli, da bi ta nenavadna in zanimiva razstava bila na ogled tudi v Gorici. V okviru in v duhu GO! 2025 so poskrbeli, da so bile ogrodju državne razstave dodane še osebnosti z Goriškega in tudi iz Slovenije. Pri tem so se povezali z Notarsko zbornico Slovenije, ki je z veseljem pristopila k pobudi.
Tudi Slomšek, Sedej in Missia
Tako so na razstavi našli mesto tudi škof in slovenski pisatelj Anton Martin Slomšek, goriški nadškof Frančišek Borgia Sedej ter nadškof in kardinal Jakob Missia. Poleg njihovih so na razstavi prikazane tudi oporoke pisatelja Biagia Marina, grofov Viljema in Nicolette Coronini Cronberg ter furlanske kulturnice Andreine Nicoloso Ciceri. Razstava obsega trideset panojev s sliko ali fotografijo zgodovinske osebnost, njen opis ter kratek zapis iz njihove oporoke. Na koncu pa je na ogled še lastnoročni testament s podpisom prikazane osebnosti.
Po uvodnem pozdravu predsednika goriške notarske zbornice Damjana Hledeta so ves nadaljnji potek predstavitve preselili v osrednjo dvorano Avditorija. Med prisotnimi je bilo veliko pomembnih gostov, med katerimi gre posebno omeniti goriškega nadškofa Carla Mario Redaellija, generalnega konzula RS v Trstu Gregorja Šuca, odbornika Dežele FJK Sebastiana Callarija in deželnega svetnika Marka Pisanija. Hlede je predstavil razstavo in njen pomen, nakar je pozdravil goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je notarski prikaz postavil med pomembne dogodke EPK 2025. V imenu Mestne občine Nova Gorica je pozdrav prinesla svetnica Tanja Vončina, ki je poudarila, da je oporoka poseben dokument, v katerem se človek do popolnosti odkrije. Pozdravili so še predsednik slovenske notarske zbornice Bojan Podgoršek, član državnega sveta notarjev Francesco Gerbo in Edoardo Bernini v imenu notarjev iz Triveneta. Spregovoril je tudi predsednik državnega sveta notarjev Vito Pace, ki je posebno pohvalil odločitev, da so goriški kolegi k pobudi povabili tudi slovenske notarje.
Obiskujejo dijake
V drugem delu otvoritvenega dogodka so predstavili projekt goriškega notarskega sveta Notai a Scuola per la Legalità, ki zadeva obisk goriških drugostopenjskih srednjih šol. Med obiski notarji ponazorijo dijakom zakonodajo, ki zadeva različne pravne postopke, od kupoprodaj pa do zapuščin in oporok. Do zdaj so notarji obiskali šole Dante Alighieri, Gallilei-Cossar ter Simon Gregorčič, nagovorili so okrog 100 dijakov.
V zadnjem delu večera sta pred mikrofon stopila notarja Paolo Pasqualis iz Pordenona in Gea Arcella iz Vidma. Prvi je spregovoril o testamentih pri zapuščinah v tujini in o evropski zakonodaji, notarka Arcella pa se je dotaknila digitalnih oblik, ki obravnavajo zapuščinske zadeve.
Na koncu se je notar Damjan Hlede zahvalil vsem sponzorjem pobude, med katerima sta tudi Zadružna Kraška Banka Trst-Gorica in CiviBank. Napovedal je tudi predavanje o dedovanju, ki ga bo goriška notarska zbornica priredila v petek, 21. novembra, v dvorani Dore Bassi v Gorici.
Omeniti gre še, da so ob priložnosti goriške razstave izdali katalog, že pravo knjigo, v kateri so podrobno opisane vse osebnosti prisotne na razstavi in njihovi testamenti. Nekateri opisi so tudi v slovenščini.