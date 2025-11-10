Vpogled v preteklost skozi oporoke velikih osebnosti

Dark Theme

V razstavnih prostorih Avditorija furlanske kulture v Gorici je do konca meseca novembra na ogled svojevrstna in zato zelo zanimiva razstava o notarskih aktih, ki zadevajo oporoke pomembnih ljudi. Razstavo z naslovom Io qui sottoscritto - Spodaj podpisani si je omislil svet notarske zbornice iz Gorice, ki mu predseduje Damjan Hlede. Zasnova razstave je sicer nastala leta 2012 na pobudo Državnega sveta notarjev, ki so s tem želeli prikazati italijansko preteklost skozi oči notarjev in so vanjo vpletli osebnosti, ki so na različne načine pisale zgodovino države. V poštev so prireditelji vzeli njihove oporoke, ki izpričajo človeško plat znanih politikov, vojskovodij, pesnikov in pisateljev, glasbenikov in še in še. Tako na razstavi srečamo osebnosti, kot so bili Camillo Cavour, Giuseppe Garibaldi, Alessandro Manzoni, Enzo Ferrari, Grazia Deledda, Krištof Kolumb, Totò itd. Razstavo, ki ima potujoč značaj, so že postavili v raznih mestih Italije in tudi v tujini.

Med Slovenci je F.B. Sedej

Goriški notarji so se zavzeli, da bi ta nenavadna in zanimiva razstava bila na ogled tudi v Gorici. V okviru in v duhu GO! 2025 so poskrbeli, da so bile ogrodju državne razstave dodane še osebnosti z Goriškega in tudi iz Slovenije. Pri tem so se povezali z Notarsko zbornico Slovenije, ki je z veseljem pristopila k pobudi. Tudi Slomšek, Sedej in Missia Tako so na razstavi našli mesto tudi škof in slovenski pisatelj Anton Martin Slomšek, goriški nadškof Frančišek Borgia Sedej ter nadškof in kardinal Jakob Missia. Poleg njihovih so na razstavi prikazane tudi oporoke pisatelja Biagia Marina, grofov Viljema in Nicolette Coronini Cronberg ter furlanske kulturnice Andreine Nicoloso Ciceri. Razstava obsega trideset panojev s sliko ali fotografijo zgodovinske osebnost, njen opis ter kratek zapis iz njihove oporoke. Na koncu pa je na ogled še lastnoročni testament s podpisom prikazane osebnosti.

