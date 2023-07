Vrača se prireditev Zvezdnate čaše

Med občinami, ki se v FJK lahko ponašajo z nazivom Mesto vina – Città del vino, si je v ponedeljek svoje mesto ponovno izborila Občina Števerjan, ki je prejela tudi zastavo združenja. Deželno združenje Città del vino je v svojo sredo sprejelo tudi Občino Milje, tako da združuje danes kar 35 občin.

»Ponosno spet v skupini«

V Števerjanu je v prostorih gostilne Koršič na Sovenci v ponedeljek, 24. julija, potekala predstavitev pestrega programa letošnje izvedbe prireditve Zvezdnate čaše (Calici di Stelle), ki jo prireja združenje Città del vino v sodelovanju s PromoturismoFVG – Io sono FVG, Strada Vino e Sapori del FVG ter banka 360 FVG Credito cooperativo. Številne navzoče je v imenu gostiteljice pozdravila domača županja Franca Padovan. »Zelo sem zadovoljna in vesela, da smo lahko spet pristopili v skupino Mest vina. Za nas je to velik ponos in izziv tudi v luči EPK 2025,« je dejala.

V sam program prireditve se je nato poglobil Tiziano Venturini, deželni koordinator združenja Città del vino. Zvezdnate čaše bo oblikovalo 26 dogodkov, kar predstavlja pravi rekord v primerjavi s preteklimi leti. Prireditev tradicionalno poteka med koncem julija vse do polovice avgusta in številnim obiskovalcem ponuja najboljši izbor lokalnih enogastronomskih proizvodov ter bogat kulturni program z glasbenimi točkami. Pri tem pa seveda ne manjka opazovanja zvezd, po katerem projekt nosi ime, še zlasti na noč svetega Lovrenca (10. avgusta), ki slovi po zvezdnih utrinkih.

Vino in kulinarične odličnosti

Prireditev se bo začela jutri, 28. julija, v Korenu v vili Nachini Cabassi, sklenila pa 17. avgusta v kraju Camino al Tagliamento. Popoln program je na voljo na spletni strani cittadelvinofvg.it.

»Zvezdnate čaše niso le praznik vina, pač pa tudi priložnost za pokušnjo tipičnih, krajevnih kulinaričnih odličnosti,« je pojasnil Venturini. Zaustavil se je pri turizmu, ki je povezan z vinom, in podčrtal, da so številke, ki jih beležimo na območju, zelo spodbudne. »V letu 2023 pričakujemo kar 12 odstotkov prenočitev več kot lani,« je namignil deželni koordinator združenja, ki je prepričan, da je leto 2023 - leto preobrata, glede na vse višje število sodelujočih in dogodkov v sklopu prireditve.