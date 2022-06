Vrnil se je števerjanski Likof

Po popoldanski plohi se je včeraj pod večer nebo le razjasnilo in omogočilo začetek Likofa na števerjanskem trgu. Praznik, ki združuje različne ljudi ob vinu števerjanskih vinarjev in jedeh lokalnih gostincev, se je po dveh letih pandemije, ko je potekal v okrnjeni obliki – le en dan v juliju –, vrnil na »plac« v običajni obliki. »Z dvema večeroma v začetku junija in tudi ... z dežjem,« je povedala občinska odbornica za kulturo Martina Valentinčič, ki je navzočim izrekla dobrodošlico na 16. ediciji dogodka v organizaciji Vinoteke Števerjanski griči v sodelovanju z Občino Števerjan, Konzorcijem Collio, društvoma F.B. Sedej in Briški grič ter združenjem ONAV.

Valentinčičeva je predstavila protagoniste večera. Na vabilo so se odzvale kleti Skok, Humar, Manià, Muzič, Ivan Vogrič, Korsič, Simon Komjanc, Gradis'ciutta, GIF Cantina Formentini in Marcuzzi, agriturizem Pahor ter kuharja Dejana Matjašca in Sarah Klavs iz grada Formentini. Pozdravila je nato še goste iz Gorice in okolice, med katerimi so bili goriški prefekt Raffaele Ricciardi, deželni svetnik Diego Bernardis, župana občin Koprivno in Dolenje Roberto Felcaro in Carlo Comis, predsednik Konzorcija Collio David Buzzinelli in direktor podjetja APT Luca di Benedetto.

Likof je običajno tudi priložnost, ko Občina Števerjan in Vinoteka Števerjanski griči predstavita novo letino občinskega reprezentančnega vina. Občinsko vino je vino iz avtohtonih sort grozdja – rebule, malvazije in tokaja, ki ga prispevajo števerjanski kmetje in kmetovalci. Le-teh je lani bilo kar 47. Vaška trgatev je potekala 26. septembra, reprezentančno vino 2021 pa je tokrat vinificiral Gianni Manià in 6. maja 2022 ustekleničil 665 steklenic. Županja Občine Števerjan Franca Padovan je izrazila svoj ponos ob predstavitvi nove letine občinskega reprezentančnega vina in se zahvalila Gianniju Maniaju, njegovi družini in vsem, ki so pri projektu sodelovali. Zatem je predstavila še dve novi pobudi: »Pred kratkim je podjetje APT v sodelovanju z deželnim uradom PromoTurismoFVG predstavilo projekt Hop on hop off Collio tour, ki bo ljubitelje kolesarstva in vina popeljalo od Gradeža do briških gričev in tudi v Števerjan. Tovrstni projekti so dokaz, da je Števerjan prepoznaven in zanimiv ter da ima velik potencial. To so opazili zunanji obiskovalci, dajmo se tega zavedati tudi mi,« je dejala županja in napovedala še kolesarsko dirko Collio Brda Classic, ki se bo 18. septembra začela prav na trgu v Števerjanu. Marco Marangon, eden izmed glavnih pobudnikov tekmovanja, se je zahvalil Padovanovi ter vsem županom briškega sporazuma in izpostavil svojo željo, da bi z driko pritegnil ljudi in jim dal možnost spoznati manjše realnosti našega prostora. Vsi navzoči so nato nazdravili in prvič okusili občinsko vino 2021. Večer na najvišjem števerjanskem griču pa se je nadaljeval še pozno v noč ob lepi družbi in vrhunski enogastronomski ponudbi.

Drevi se bo odvijal še drugi in zadnji večer letošnjega Likofa. Ob okusnih jedeh in bogatem izboru števerjanskih vin, ki bodo na voljo na Trg Svobode od 19. ure dalje, bo ob 19.45 tudi pokušnja v vinogradu z naslovom Od friulana do tocaja - Zgodovinsko potovanje v kozarcu, za katero priporočajo rezervacijo na tel. +39 3454566365 (tudi Whatsapp).